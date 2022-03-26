AjansHaber.com.tr Gündem Dışişleri'nden kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da sivillere yönelik düzenlenen roketli saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan’la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

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