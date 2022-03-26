Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da sivillere yönelik düzenlenen roketli saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan'da sivillere yönelik düzenlenen roketli saldırıyı kınadı.

"Sivil hedeflere yönelik saldırıyı kınıyoruz"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Mart günü Suudi Arabistan’daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz.

Bölgemizin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir. Bu çerçevede, Suudi Arabistan’la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz."

Suudi Arabistan’ı Hedef Alan Saldırılar Hk. https://t.co/HbyBVeddIs pic.twitter.com/uIReYlUhfp