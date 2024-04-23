Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile TBMM idari personeli yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, ilk başkanı olduğunuz, milli irademizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, sizlerin önderliğinde açılışının 104. yıl dönümü için buradayız. Bir bağımsızlık ve kurtuluş manifestosu olan bu kuruluş kararı, milli güçleri aynı çatı altında ve ortak amaç doğrultusunda toplamayı başarmıştı.

Bundan 104 yıl önce milletimizi bir araya getirerek bir diriliş destanı yazdınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de hangi güç koşullar altında kurulduğunu bugünlerde çok daha iyi idrak ediyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Meclisimizin dünya çapındaki saygın konumuyla kıvanç duyuyoruz. Milletimizden aldığımız emanetle, Cumhuriyetimizin ikinci asrının ‘Türkiye Yüzyılı’ olması için var gücümüzle çalışıyoruz, hedefimiz muasır medeniyetler seviyesini aşmaktır. Bu heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmek bizim için büyük bir onur.

Cumhuriyetimizin ikinci asrında milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 'önce insan ve vatan' anlayışıyla, demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla yoluna devam edecektir.

Günümüzde, savaş ve kriz bölgelerinde çocuk olmak, ne yazık ki dünyanın en zor yüklerinden biri haline gelmiştir. Dileğimiz, ülkemizdeki ve yeryüzündeki çocukların yüzlerinin gülmesi, gülüşlerinin hiç eksilmemesidir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayram coşkusu ve sevinçlerini paylaşıyor, onların bilinçli, özgüvenli, vatanına ve medeniyetine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için her türlü çabayı göstermeye devam ediyoruz. Milli egemenlik temeline dayalı demokrasimizin ve cumhuriyetin, toplumsal barış ve çocuklarımızın geleceğe güvenle bakışı için en büyük güvence olduğunun bilincindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, çocuklarımızın ve milletimizin refahı içinde nice nice bayramlara erişmeyi temenni ediyorum.

Hiç şüphesiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Milli hedefleri doğrultusunda ülkemizin geleceğini teminat altına almaya devam edecektir. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclisimizin fedakar milletvekilleri olmak üzere milli mücadelemizin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.”