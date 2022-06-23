Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin NATO'daki rolü ve ittifaka katkıları, NATO Madrid Zirvesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru süreçleri, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye'nin NATO'daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede, Madrid Zirvesi'nde ele alınacak yeni Stratejik Konsept, Ukrayna savaşı, terörle mücadele, gıda krizi ve diğer güvenlik konularıyla ilgili görüşler dile getirildi.

Müttefiklerin, ortak güvenlik ve terör tehditlerine karşı tam bir uyum, birlik ve dayanışma içerisinde olması gerektiğine işaret edilen görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin talep ve beklentilerini karşılaması gerektiği, bu konuda somut adımlar atılmadan ilerleme sağlanamayacağı ifade edildi.

Görüşmede, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile görüşme trafiği devam ederken, PKK/PYD/YPG yandaşlarının Stokholm'de ve medyadan terör örgütü propagandası yapmasının asla kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması konusunda Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya Federasyonu ile görüşmelerini sürdürdüğü anımsatılan görüşmede, BM'nin de dahil olduğu bu müzakere sürecinden sonuç alınmasının, küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığının altı çizildi.