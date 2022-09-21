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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kişida'yı kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş da yer aldı.

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