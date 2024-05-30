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Çin'de gökdelenin camlarını temizleyen işçiler fırtınanın etkisiyle havada savruldu!

Çin’in başkenti Pekin’de 234 metre yükseklikteki gökdelenin camlarını temizleyen en az 13 işçi, fırtınanın etkisiyle havada savruldu.

Sosyal medyaya yansıyan görsellerde, Çin Devlet televizyonu CCTV’nin Pekin’deki genel merkezinin camlarını temizlemek için iplerle gökdelenin çatısından sarkan işçiler fırtınaya yakalandı.

234 metre yükseklikteki gökdelenin camlarını temizledikleri sırada fırtınaya yakalanan en az 13 işçi, onlarca metre yükseklikte iplere bağlı şekilde havada asılı kaldı.

İşçiler fırtınanın etkisiyle gökdelenin camlarından en az 50 metre aşağıda boşluğa doğru savruldu. Olayda can kaybı yaşanmadı.

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