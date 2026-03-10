AjansHaber Gündem MSB: “Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor”

MSB: “Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor”

Milli Savunma Bakanlığı, hava sahasının korunmasına destek vermek amacıyla bir patriot hava savunma sisteminin Malatya'da görevlendirildiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi:
MSB: “Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor”

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.”
 
“Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.”
 
“Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."


 

