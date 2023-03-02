Cimbom'un işi zor! Icardi'nin talipleri artıyor

Güney Amerika basınında çıkan haberlere göre; Arjantinli santrafor Mauro Icardi'nin transferi iyice karıştı. Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den sezon sonuna kadar kiraladığı oyuncu için AC Milan ve AS Roma'nın devrede olduğu biliniyor.

Al Nassr da devrede

İtalyan ekipleri haricinde devreye bir başka takım daha girdi. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, gözünü Arjantinli forvete çevirdi. Al-Nassr, Mauro Icardi haricinde İspanyol Sergio Ramos, Luka Modric ve Sergio Busquets gibi futbolcular için de nabız yokluyor.

Serie A'da devam etmek istiyor

Transferde Al-Nassr sesleri yükselirken, calciomercato'nun haberine göre; Mauro Icardi, sezon sonunda İtalya'ya dönecek. Mauro Icardi için "Galatasaray'ı çok seviyor ama kariyerine yeniden Serie A'da devam etmek istediği bir sır değil. Milan ve Roma kulüpleri devrede ama Milan daha avantajlı gözüküyor. Tam olarak Kırmızı-Siyahlı ekibin aradığı özelliklere sahip. PSG ile sözleşmesi sürüyor ancak Fransız ekibi onu önümüzdeki sezon planlamasında düşünmüyor" ifadeleri kullanıldı.

Cimbom'dan sonraki durak Milan olabilir

Yine İtalya medyasındaki haberlere göre; Galatasaray uzun süredir PSG ile futbolcunun bonservisi konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Icardi'nin kafasındaki planlar çok farklı. Arjantinli'nin hem taraftar hem yönetim hem de takım arkadaşlarıyla arası çok iyi. Bütün bu olumlu koşullara rağmen Mauro Icardi, kariyeriyle ilgili bir sonraki adımın Milan olabileceğini düşünüyor. Yaz aylarındaki transfer döneminde Mauro Icardi konusunda büyük bir düello olacak gibi görünüyor.