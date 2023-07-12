CHP'nin oylarıyla "saadet" sürdüler!

CHP listelerinden seçime girerek 10'ar milletvekili kazanan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, "Saadet Partisi" çatısı altında birleşerek grup oluşturmuşlardı.

Meclis'in 6. grubu bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi bayraklarının yer aldığı toplantı salonuna iki lider birlikte giriş yaptı.

Kürsüye ilk olarak Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu çıktı. Karamollaoğlu'nun ardından ise Davutoğlu partililerine seslendi.