Cemil Ertem: "Dalgalı kur rejiminde rezerv tartışması olmaz"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Cemil Ertem, ekonomik gelişmeler ve rezerv tartışmalarına ilişkin Reuters'a açıklamalarda bulundu.

Ertem, tüm dünyada merkez bankalarının rezervleri brüt rezerv üzerinden konuşulduğunu ve TCMB bilançosunda brüt rezervlerin şeffaf bir şekilde bilançosunda yer aldığını belirterek, "Kayboldu buhar oldu diye bir şey yoktur. Rezerv iddiaları teknik olarak da diğer açılardan da külliyen yanlıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Cemil Ertem, özel sektör yatırımlarının korunmasına yönelik yeni sistemin 1-2 aya hayata geçeceğini, bu sistemin reformlar arasındaki önemli adımlardan biri olacağını söyledi.

Ertem Reuters'a yaptığı açıklamada, yabancı yatırımların Türkiye'deki varlıklarının azaltmasının istenmediğini aksine yatırımların teşvik edildiğini belirterek şöyle dedi:

"Yabancı yatırımların Türkiye'de en üst düzeyde olmasına yönelik istek ve karar var. Reform programı da zaten bunu öngörüyor. Yatırımlarda öngörülebilirliği artırmak için özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik bir sistem hayata geçiriyoruz. Reform programının en önemli adımlarından biri bu. Önümüzdeki 1 2 ay içinde hayata geçecek. Bunu bir ekonomik devrim olarak görmek lazım. Küresel rekabette üretim potansiyelinin yukarı çıkarılmasında büyük rol oynayacak" dedi.

Ertem, "Kısaca özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistemin hayata geçirilerek. Bu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin koordinesine olacak en önemli reform ayaklarından biridir" dedi.

BANKALAR DIŞ BORÇLANMA BECERİSİNİ DAHA DA İLERİ TAŞIR

Ertem, "Türk bankalarının dış borçlanmada seküritizasyon olsun sendikasyon olsun hiç sorun olmadığını görüyoruz. Özel ve kamu bankaları sendikasyonlarını ve seküritizasyon gibi borçlanma imkanlarını çok hızlı bir şekilde %100 ve üzerinde çevirmektedir" dedi ve ekledi:

"Vakıfbank geçen ay yaptığı seküritizasyon işlemi var. 1.75 milyar dolar tutarında. Burada biz ihracat yapan müşterilerinin gelirlerini seküritize ettik. Bu çok önemli. Türkiye'nin ihracat potansileyine yatırımcıların ne kadar güvendiğini göstermektedir bu. Avrupa, ABD, Asya muhabir bankalar katılmıştır. Bankacılık tarihinde ilk ve başarılı adımlardan biridir. Bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde dış borçlanmada bu başarısını devam ettireceğini hatta daha ileri taşıyacağını düşünüyorum."

ENERJİ DIŞI ÖDEMELER DENGESİ PANDEMİ SONRASINDA KALICI POZİTİF

İhracat'ta aylık rekor olan 19 milyar dolar sınırına gelindiğine dikkat çeken Ertem, "İhracatın ithalatı karşılama oranı %80.2 enerji hariç %90.6 bu trendin güçlenerek devam edeceğini düşünüyoruz. Uzak pazarlara erişme potansiyeli pandemide çok hızlı artış gösteriyor" dedi ve ekledi:

"Çin'in kaybettiği pazarlara hızla girme potansiyelini gösteren tek ülke Türkiye. Bu artarak devam edecek. Dolayısıyla ödemeler dengesinin hızla daha iyi bir noktaya geleceğini görüyoruz. Enerji hariç ödemeler dengesinde artıya geçmiştik. Tekrardan kalıcı olarak pandemi sonrası enerji hariç pozitif bir ödemeler dengesi göreceğiz."

REZERV KAYBOLDU BUHAR OLDU' DİYE BİR ŞEY YOKTUR

Ertem tüm dünyada merkez bankalarının rezervleri brüt rezerv üzerinden konuşulduğunu ve TCMB bilançosunda brüt rezervlerin şeffaf bir şekilde bilançosunda yer aldığını belirterek, "Kayboldu buhar oldu diye bir şey yoktur. Rezerv iddiaları teknik olarak da diğer açılardan da külliyen yanlıştır" dedi.



2008 sonrasında ABD ve Avrupa merkez bankaları başta olmak üzere bir çok gelişmiş ülke merkez bankası bilançosunda "son derece sorunlu varlıklar" olduğunu belirten Ertem, "TCMB bilançosu en açık, en güçlü bilançolardan birisidir ve bu durumunu Türkiye ekonomisin dinamizmimden almaktadır. TCMB bilançosu, diğer merkez bankaları bilonçosu gibi çöp varlıklarla şişirilmiş değildir" dedi ve ekledi:

"TCMB bilançoları bir şirketin bilançosu gibi değildir. Ödemeler dengesi ile birlikte değerlendirilmelidir. Ödemeler dengesine baktığımızda döviz açık pozisyonu, borçluluk kamu hane halkı ve şirketler tarafında her hangi bir sorun olmadığını görüyoruz. Türkiye bu bağlamda dünyadaki en rahat ülkelerden biri. Dalgalı kurda rezerv tartışması yapılması gereksiz. Rezervlerdeki değişimler piyasa koşullarının gereğidir. Dalgalı kur rejiminde brüt rezervler piyasa koşullarına göre gün gün değişir. Bunun tartışılması model gereği anlamsızdır. Dezenformasyondur."