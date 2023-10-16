Cemal Durra, 23 yıl sonra aynı acıyı bir kez daha yaşadı!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'e karşı 2000 yılında başlayan İkinci İntifada'nın sembol isimlerinden 11 yaşındaki Filistinli Muhammed Durra'nın dünya kamuoyunun gözleri önünde İsrail askerlerince babasının kucağında katledilmesinin üzerinden tam 23 yıl geçti.

Bugün İsrail'in olası bir kara harekatı tehdidiyle gündemde olan Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde 30 Eylül 2000'de şehit edilen Muhammed'in hatırası canlılığını korurken baba Cemal Durra 23 yıl sonra bir acı daha yaşadı.

Cemal Durra, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 2 kardeşini kaybetti. Oğlunun kucağında ölümüne şahit olan Cemal Durra, 23 yıl sonra kaybettiği kardeşlerini, "Cennete gidin kardeşlerim, selametle" diyerek hastane morguna teslim etti.

Muhammed Durra nasıl öldürüldü?

Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un 28 Eylül 2000'de İsrail askerlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesi İkinci İntifada'nın fitilini ateşledi. 7 Filistinlinin ölmesine ve 250 Filistinli ile 13 İsrail askerinin yaralanmasına yol açan olayların ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde şiddet olayları hızla yayıldı.

Çatışmaların üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ndeki Selahaddin Caddesi'nde bir duvarın dibine sığınan Filistinli silahsız bir baba ve 11 yaşındaki oğlunun, kendilerini kurşunlardan korumaya çalışırken İsrail askerlerinin doğrudan ateşine maruz kalmaları ve küçük çocuğun babasının gözleri önünde şehit edilişinin kameralara yansıması dünya ve bölge kamuoyunda infiale yol açtı.

İkinci İntifada'nın sembol ismi haline gelen Muhammed Durra'nın şehadetinin ardından Filistin halkı sokaklara çıkarak gösteriler düzenledi. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylar, çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden oldu.