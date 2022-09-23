Canik ürünlerine Afrika'da yoğun ilgi!

Canik açıklamasına göre, 21 Eylül'de başlayan fuarda tanıttığı ürünlerle Türk savunma sanayisinin geçirdiği dönüşümü gözler önüne seren şirket, etkinliğin ilk gününden itibaren yoğun bir görüşme ve anlaşma trafiği içerisine girdi.

Dünya genelinden 30'dan fazla ülke ve 450'ye yakın firmanın katıldığı fuarda, 4 gün boyunca önemli anlaşmalara imza atıldı.

Bireysel silahlanmada dünyanın en büyük pazarlarından olan Güney Afrika'da uzun yıllardır aktif olarak yer alan Canik, bölgede imza attığı pek çok başarıya yenilerini eklemeye hazırlanıyor.

Görüşme trafiğimiz çok yoğun geçiyor

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Samsun Yurt Savunma (SYS) Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, dünyanın en büyük 6'ncı hafif silah üreticisi olarak fuar turlarının devam ettiğini bildirdi.

Afrika'da 22-24 Nisan'da düzenlenen Avcılık ve Atıcılık Fuarı HuntEx'te büyük ilgi ve talep gördüklerini anımsatan Aral, AAD Fuarı'nda da ilgi odağı olmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Aral, fuarda yaptıkları görüşmelerden bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Fuarda, potansiyel müşterilerinden olan birçok zırhlı araç platformu üreticisi, sistem üreticisi, deniz sistem üreticisi, elektronik sistem üreticileri ile buluşma imkanı elde ediyoruz. Aynı zamanda burada yer alan birçok ülke ile temaslarda bulunarak iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Yoğun süren görüşme trafiğimiz kapsamında uzun süredir teklif gelen ve temasta olduğumuz projeler ve bu projelerin ön anlaşmaları gündemimizde."

Entegrasyon alanında da öncülüğümüzü gösteriyoruz

Didem Aral, AAD Fuarı'nda dünyanın en gelişmiş 12.7x99 mm uçaksavarı olan Canik M2 QCB'nin yanı sıra ödüllü tabancalar, optikler, aksesuar ve askeri tekstil ürünlerine yönelik pek çok görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Aral, "Ayrıca sadece tabanca alanında değil tüm silah sistemlerinin kara, deniz, hava platformlarına entegrasyonunu göstermeyi hedefledik. Yine entegrasyon kabiliyetlerimizi içeren alt firmalarımızın UNIDEF ve Unirobotics'in imkanlarını da başta Güney Afrika olmak üzere tüm bölge ülkelerinin otoriteleriyle paylaşma fırsatı elde ediyoruz." açıklamalarında bulundu.