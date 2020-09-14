Beyaz TV önünde Rasim Ozan protestosu

Boşnaklarla ilgili ırkçı ve belden aşağı sözleri nedeniyle uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Rasim Ozan Kütahyalı, dün gece Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına geri döndü. Bu kararın üzerine Boşnaklar sosyal medyada sert tepki gösterdi ve kanalın önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaptığı yorumlarla sıkça adından söz ettiren ancak Boşnaklar hakkındaki sözleriyle tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara geri döndü.

Beyaz TV'de Boşnaklar'a yönelik sözleri sonrası bir süre ekranda yer almayan Kütahyalı, daha sonra programa geri dönmüş ancak gelen tepkilerin ardından Kütahyalı ile yolların ayrıldığı Spor Koordinatörü Ertem Şener tarafından açıklanmıştı.

Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Kütahyalı Beyaz Futbol'a geri dönüp yorumculuk yapmaya devam ederken, Boşnaklar söz konusu karara tepki gösterdi.

BOŞNAKLAR AYAKLANDI: ONU HİÇBİR YERDE GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri döndüğünün netleşmesi üzerine sosyal medyada "Beyaz TV'de bu akşam Boşnaklara ırkçılık yapan Rasim Ozan Kütahyalı ekranlardaydı. Boşnak camiası olarak hiç bir yerde onu görmek istemiyoruz #BoşnaklarROKuİstemiyor" mesajı paylaşıldı.

KANALIN ÖNÜNDE PROTESTO DÜZENLENDİ

Daha sonra da Kütahyalı'nın tekrar Beyaz TV ekranlarına çıkmasına tepki göstermek için Beyaz TV önünde protesto düzenlendi. Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Beyaz TV önünde yaptığı açıklamada Osman Gökçek'in söz vermesine karşın Kütahyalı'yı ekrana çıkarmasını kınadı.

NE OLMUŞTU?

Rasim Ozan Kütahyalı, Melih Gökçek'in oğlu Osman Göçek'e ait olan Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında Boşnak vatandaşlarına ırkçı ve belden aşağı hakarette bulunmuştu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın hakareti sonrasında Boşnaklar protesto gösterileri yapmış ve Kütahyalı hakkında suç duyurularında bulunmuştu.

Bunun üzerine Sabah gazetesi dahi Rasim Ozan Kütahyalı'nın yazılarına son verirken, Beyaz TV de Kütahyalı'yı programdan çıkardı. Cumhurbaşkanlığından da Kütahyalı'ya tepkiler gelmişti.

Boşnaklara hakareti nedeniyle, Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmıştı. Mahkeme, Kütahyalı'ya "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezası vermiş ve iyi hal indirimi de uygulamamıştı.