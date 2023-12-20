Bayraktar TB3 yerli motoruyla 24 saattir havada!

MilDefin.com’un haberine göre, Bayraktar TB3 24 saattir havada ve saat 11.00 itibariyle uçuşuna devam ediyor.

Bayraktar TB3’ün ilk uçuşunun üzerinden çok zaman geçmemesine ramen 24 saatlik denemenin yapılması Baykar ekibinin İHA’ya olan güveninin yansıması olarak değerlendiriliyor.

Bayraktar TB3, TEI tarafından üretilen yerli motorumuz TEI PD-170’i kullanıyor.

Bayraktar TB3’ün özellikleri

Temel Uçuş Performans Kriterleri

14 Metre kanat açıklığı

8.35 metre uzunluk

2.6 metre yükseklik

1450 Kilogram kalkış ağırlığı

TAS seyir hızı : 125 knots

Maksimum hız : 160 knots

280 Kilogram faydalı yük kapasitesi

24+ saat havada kalış süresi

Gelişmiş Özellikler

Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti

Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme

Otomatik iniş ve kalkış