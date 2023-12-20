Bayraktar TB3 yerli motoruyla 24 saattir havada!
Katlanır kanatlarıyla uçak gemilerine iniş kalkış yapabilme özelliği kazanan TB3 en uzun uçuşunu yapıyor.
MilDefin.com’un haberine göre, Bayraktar TB3 24 saattir havada ve saat 11.00 itibariyle uçuşuna devam ediyor.
Bayraktar TB3’ün ilk uçuşunun üzerinden çok zaman geçmemesine ramen 24 saatlik denemenin yapılması Baykar ekibinin İHA’ya olan güveninin yansıması olarak değerlendiriliyor.
Bayraktar TB3, TEI tarafından üretilen yerli motorumuz TEI PD-170’i kullanıyor.
Bayraktar TB3’ün özellikleri
Temel Uçuş Performans Kriterleri
14 Metre kanat açıklığı
8.35 metre uzunluk
2.6 metre yükseklik
1450 Kilogram kalkış ağırlığı
TAS seyir hızı : 125 knots
Maksimum hız : 160 knots
280 Kilogram faydalı yük kapasitesi
24+ saat havada kalış süresi
Gelişmiş Özellikler
Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti
Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme
Otomatik iniş ve kalkış
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