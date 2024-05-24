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Başakşehir'de hemşeri derneğine silahlı saldırı

 Başakşehir'de hemşehri derneğine düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

 Başakşehir'de hemşehri derneğine düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Altınşehir Mahallesi'ndeki hemşehri derneğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomatik tabancalarla ateş açıldı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri dernekte inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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