Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı menşeli internet sitelerinden yasa dışı bahis oynatan 5 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin kaldıkları yerleri belirleyen ekipler, Bartın, Muğla ve Sakarya'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 şüpheli, gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve takılı vaziyette boş şarjör, 5 cep telefonu, 1 laptop, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin lira, 600 dolar, kredi kartı, dijital materyal ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

​İşlemleri sonrası çete lideri olduğu ileri sürülen C.S. (38) ile kentte esnaflık yapan A.B.(32) ve M.C. (37) tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile salıverildi. Öte yandan yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 11 kişi, ifadelerini ardından serbest kalırken, idari para cezası uygulandı.