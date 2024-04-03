Bakan Yerlikaya: 89 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan ve güvenlik güçlerine taşla saldıran 89 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van, Hakkâri, Siirt, Batman, Şırnak, İzmir olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır."