Bakan Çavuşoğlu: 1 mil dahi genişlemesine izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor. Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı malumunuz. Ben de Lavrov’la görüşeceğim" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Atina yönetiminin Ege'deki provokasyonlarına ilişkin ise, "Değil 12, Ege’de (Yunanistan'ın) 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir" değerlendirmelerinde bulundu.