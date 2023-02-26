Bahçeli: İstifa sloganları şuursuzluk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe-Konyaspor maçında bir grup taraftarın tepki çeken 'Hükümet istifa' sloganlarıyla ilgili açıklamalara sert tepki verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı;



Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur.

''Oyuna gelmeyin'' çağrısı



Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır.

Bahçeli Beşiktaş üyeliğini sonlandırdı

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamada, “Beşiktaş JK-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır” denildi.