AjansHaber.com.tr Gündem Azerbaycan, Ankara'daki terör saldırısını kınadı!

Azerbaycan, Ankara'daki terör saldırısını kınadı!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısını kınadı, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın X hesabından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısının önündeki terör saldırısına ilişkin açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, "Kardeş Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı yakınında gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Teröre maruz kalan bir ülke olarak Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, terörün her türlü biçim ve tezahürüne karşı mücadeleyi her zaman destekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı!
Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu!
Patlamada kullanılan araç, Kayseri'de gasbedilmiş
Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
İstanbul ve Ankara'da sağanak etkili oluyor!
Çırakları süründürdü, ev hapsini yedi!
Terkinler Çetesi’ne 16 tutuklama!