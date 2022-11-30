Arda Güler'in dizinde travma tespit edildi!
Fenerbahçeli oyuncu Arda Güler'in dizinde travma tespit edildiği duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son A Milli Takım hazırlık maçları kadrosunda yer alan genç 10 numaranın, milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine MR görüntülemesi yapıldığı aktarıldı.
MR sonucu Arda Güler'in dizinde travma tespit edildiği kaydedilen açıklamada, genç oyuncunun tedavi programının belirlendiği ve rehabilitasyon sürecinin başladığı dile getirildi.
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