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Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 924 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 924 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 10-16 Mayıs tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 28, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 33, 5 yıla kadar hapis cezası olan 282 ve ifadeye yönelik aranan 576 kişi yakalandı.

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