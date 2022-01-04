ABD'de yılın en çok satan otomobil üreticisi Toyota

Toyota Motor'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD satışlarının yüzde 10,4 artışla 2,3 milyona ulaştığı bildirildi.

General Motors'da tedarik zinciri sorunu

GM'den yapılan açıklamada ise şirketin toplam satışlarının, yarı iletken tedarik zinciri sorunları nedeniyle yıllık yaklaşık yüzde 13 düştüğü ve geçen yıl 2,2 milyon araç satıldığı aktarıldı.

1931'den bu yana ilk

Böylece Toyota, satışlarda GM'yi geride bırakarak ABD'li otomobil üreticisinin 1931'den bu yana koruduğu liderliği ele geçirdi.

ABD'de en çok kullanılan araç modelleri hangileri?

ABD'nin yerli otomotiv üreticisi General Motors'a ait, Buick,Cadillac, Chevrolet, GMC ve Toyota'ya ait Corolla, ABD'de en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor.

SUV ve Pick-Up modellerin binek araçlara oranının oldukça yüksek olduğu ABD'de, Ford ve Chevrolet marka arabalar bu klasmanda zirvede yer alıyor.