Altılı Masa partileri paramparça oldu!

2023 Genel Seçimlerinde iktidar olma ümidiyle kurulan Altılı Masa liderleri yerel seçimlerde de beklediğini bulamadı.

Altılı facia

Kılıçdaroğlu'nun kongreyi kaybetmesiyle siyaset sahnesinden çekilmesinin ardından kalan 5 lider, partilerini yerel seçimlere hazırladı.

Yerel seçimlerde İYİ Parti yüzde 3,77, Saadet Partisi yüzde 1,09, DEVA Partisi yüzde 0,33, Demokrat Parti yüzde 0,20 ve Gelecek Partisi yüzde 0,07 oranında oy aldı. Beş partinin toplam oy oranıysa 5,46'da kaldı.

Yüzde 1,69 ile 39 milletvekili

Hatırlanacağı gibi 2023 genel seçimlerinde Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girmiş ve 39 milletvekili kazanmıştı. Seçimlerin ardından bu dört partiye verilen 39 milletvekili büyük tartışma yaratmış ve Kılıçdaroğlu'nun CHP Kongresini kaybetmesinde büyük rol oynamıştı.

Oy oranları merak edilen bu dört parti ilk defa kendi amblemleriyle girdikleri seçimlerde toplam yüzde 1,69'da kaldı.