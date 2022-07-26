Almanya’daki orman yangınlarına helikopterlerle müdahale ediliyor

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, iki bölgedeki orman yangınlarında durumun kritik olduğu ve yangınların henüz kontrol altına alınamadığı aktarıldı.

Elbe-Elster Bölgesinde 850 hektarlık alanda çıkan yangının devam ettiği belirtilen haberde, 350 itfaiye erinin yanında Alman ordusuna ait 2 helikopterle yangına havadan müdahale edildiği, 3 helikopterin daha çalışmalara katılacağı ifade edildi.

Haberde, 3 köyden dün yaklaşık 300 kişi tahliye edilerek Falkenberg kentine götürüldüğü bildirildi.

Brandenburg Eyaleti İçişleri Bakanı Michael Stübgen, yangın çıkan alanın bir kısmında mühimmat ve patlayıcının bulunabileceğinden dolayı itfaiye erlerinin buraya giremediğini ve alana havadan müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Yangında patlamalar meydana geldikten sonra burada mühimmat ve patlayıcı olduğunun tespit edildiğini aktaran Stübgen, bölgede yangının tamamen söndürülmesinin haftalar sürebileceğini belirtti.

Elbe-Elster Bölge Yönetimi Sözcüsü Torsten Hoffgaard da hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgarın yangın söndürme ekiplerini endişelendirdiğini ifade ederek, her şeyin hava durumuna bağlı olduğunu kaydetti.

- Almanya-Çekya sınırındaki yangın

Çekya’daki Ceske Svycarsko Ulusal Parkı'nda 24 Temmuz Pazar günü başlayan yangının gece Almanya’da Saksonya eyaletindeki Saechsische Schweiz Ulusal Parkı’na sıçradığı bildirildi.

Yangını söndürmek için Almanya tarafında 254 itfaiye erine 2 TOMA ve 2 helikopterin destek verdiği aktarıldı. Alman ordususun da ayrıca yangını söndürmeye destek vermek için 3 helikopter göndereceği bilgisi paylaşıldı.

Saechsische Schweiz Ostergebirge bölge yönetiminden yapılan açıklamada, Bad Schandu kenti için bugünden itibaren afet alarmı verildiği, ancak yangının yerleşim birimleri için şimdilik bir tehdit oluşturmadığından tahliye işlemlerinin planlanmadığı kaydedildi.