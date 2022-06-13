Almanya'da kiliselerde cinsel istismara uğrayan çocuklara ilişkin dosya netleşiyor

Kilisedeki cinsel istismar ve taciz olayları, konuyu araştıran Münster Üniversitesi'nden 5 tarihçinin 2 yıl süren araştırması sonucu ortaya çıktı.

Raporda, 1945'ten bu yana 600'den fazla reşit olmayan çocuğun, çoğunluğunu rahiplerin oluşturduğu kilise çalışanları tarafından cinsel şiddete maruz kaldığı, bilinmeyen vakalarla beraber bu sayının 1000'den fazla olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Cinsel taciz vakalarının bu sayıya dahil edildiğinde ise rakamın 6 bini aştığı tahmin ediliyor.

Cinsel şiddete maruz kalan çocukların dörtte üçünü erkek çocukların oluşturduğu kaydedilen raporda, bu çocukların çoğunluğunu gençlik kamplarına ya da gençlik gruplarına katılanların oluşturduğu ifade edildi.

Cinsel şiddetle suçlanan rahiplerin sayısının 200'den fazla olduğu, bunlardan 50'sinin hayatta olduğu tespit edilen raporda, söz konusu suça karıştığı düşünülen rahiplerin kilise yöneticilerince başka bölgeye gönderilmek gibi küçük cezalar alarak konunun kapatıldığı belirtildi.

Raporda, Münster'deki mevcut piskopos Felix Genn göreve başladığı ilk yıllarda cinsel şiddet eylemi işleyip pişmanlık gösteren iki kişiyi Roma'ya bildirmemekle suçlanırken, Almanya'nın en büyük piskoposluklarından Köln'de Kardinal Rainer Woelki'nin bir taciz raporunu gizlediğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Münster piskoposluğunda kurbanlar için bir ihbar hattı oluşturulurken, raporun detaylarının yakında kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.