Alkollü eşi tarafından tüfekle vurulan hemşire hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Sekibağ Mahallesi Güneş Sokak'ta ikamet eden M.B. (66) sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşi Server B. (48) ve kendisini öldüreceğini söyledi.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine savcılık talimatıyla eve pencereden giren ekipler, pompalı tüfekle vurulan Server B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde sızmış halde bulunan şüpheli M.B, polis ekibince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

Kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesine gönderildi.

Hayatını kaybeden Server B'nin, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.