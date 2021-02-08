Akşener'in kararı İYİ Parti'yi karıştırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultay sürecinde 'muhalif' söylemleri ile öne çıkan İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ı siyasi başdanışmanı görevine getirmesi üzerine açıklama yapan Müsavat Dervişoğlu, "Parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir" diyerek tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kongre sonrası parti yönetimine eleştiriler yönelten İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile görüştü. Görüşmenin ardından Çıray, Genel Başkan siyasi başdanışmanı olarak atandı.

'Sadece bilinsin istedim'

Bu atamaya ilk tepki İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Dervişoğlu, "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani!... Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim" ifadelerini kullandı.

"Önünü açmak lazım"

Dervişoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda ismini vermeden, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım! Sabah ola hayrola... Yarın başka önermelerim de olacak!" dedi.