Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına, göre akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim ÖTV tutarına eklenecek.

Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim olmayacak. Yarın benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG'de 1,10 tl indirim bekleniyordu.

İndirim için kalan ÖTV marjı Benzinde 2,53 TL, Motorinde 2,05 TL, Lpg'de 1 TL. Bu durumda sadece LPG'de 10 kuruş indirim olacak.