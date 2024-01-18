AK Parti'nin Antalya adayı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hakan Tütüncü olduğunu açıkladı.

Peki Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Hakan Tütüncü kimdir?

Hakan Tütüncü kimdir?

Hakan Tütüncü, 5 Haziran 1979 tarihinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya Barosuna kayıtlı Serbest Avukatlardandır.

2001'de AK Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı. 2005-2009 yılları arasında iki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.

2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa, 2019 seçimlerinde 3. defa seçildi.

Halen Kepez Belediye Başkanı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.