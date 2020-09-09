AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan Mütercimler'e suç duyurusu

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erol Mütercimler'in İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Liseleri mezunları hakkında yaptığı açıklamalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gençlik kollarından yapılan açıklama şöyle:

Erol MÜTERCİMLER adlı şahsın 08/09/2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada; İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Lisesi Mezunları hakkında yaptığı hadsiz, ahlaksız ve son derece çirkin konuşma üzerine burada toplanmış bulunmaktayız.

Adı anılan şahıs konuşmasında kendi zihni dünyasını ve iç bunalımlarını ortaya koyan, bir İmam Hatip Lisesi Mezunu olarak huzurda telaffuz etmekten dahi imtina edeceğim ifadeler kullanmış, parçası olduğu güruhun yıllardır devam eden İmam Hatip Lisesi hazımsızlığını ve düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur.

İmam Hatip Liseleri tarihi Ak Parti iktidarına kadar her türlü engellemeye ve baskılara rağmen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve bu ülkeye büyük hizmetleri olan birçok siyasetçi, bürokrat, iş adamı, akademisyen, bilim adamı ve eğitimciler yetiştirmiş, ciddi bir geleneği olan büyük ve köklü kurumlardır. İmam Hatip Liseleri ülkemizin hem bugünü için hem de geleceği için bir teminat vazifesi görmektedir. Bu itibarla böylesine bir kültürün ve böyle köklü bir yapının Erol MÜTERCİMLER ve onunla aynı bağnaz ve köhne zihniyeti paylaşan herhangi birinin vicdansız lisanına teslim edilmesi mümkün değildir.

Erol MÜTERCİMLER’in lafın nereye gideceğini düşünmeden, meydanın boş olduğuna güvenle yaptığı patavatsız konuşma hayasızca ve kabul edilemez oluşunun yanında aynı zamanda Türk Ceza Kanunumuz’da tanımlanan; hakaret, iftira ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek suçlarının maddi unsurunu oluşturmaktadır.

Bizler Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları olarak, İmam Hatip Lisesi mezunları, mensupları ve İmam Hatip Liselerine gönül vermiş gençler olarak açıkça söylüyoruz: Ey Erol MÜTERCİMLER, Ey İmam Hatip Lisesi düşmanları! İmam Hatip Liseleri ruhumuzdur, özümüzdür, geçmişimiz ve geleceğimizdir. Ne İmam Hatip Liselerini ne de İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız, bugüne kadar savunduk bundan sonra da İmam Hatip Liselerini savunacağız ve yaşatacağız, ne yaparsanız yapın, bu kurumları sizin kötü emellerinize teslim etmeyeceğiz.

İmam Hatip Liseliler de dahil olmak üzere halkın bir kısmını hedef alan her türlü kin ve nefretin karşısında duracağız.

Ak Parti’nin özgür ve özgürlükçü ve meşru sınırlar içerisindeki her türlü özgür düşünceye olan saygısını yaşatacağız ve bu özgürlüklere düşman olan herkesin karşısında duracağız.

Şimdi burada bulunan bütün arkadaşlarımı 39 ilçe teşkilatlarımız ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu ile beraber olmaya, Erol MÜTERCİMLER hakkında suç duyurusunda bulunmaya ve bu şahsı Yüce Adaletimize havale etmeye davet ediyorum. Siz kıymetli kardeşlerime ve basın mensuplarına ilgilerinden ötürü teşekkür ediyorum.