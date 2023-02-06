AFAD'dan yeni uyarı: Hasarlı binalardan uzak durun
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: "Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz."
Kahramanmaraş'ın Elbisten ilçesinde gerçekleşen 7,6'lık depremin ardından AFAD'dan kritik bir uyarı daha geldi.
Depremin ardından bölgede çok sayıda hasarlı bina meydana gelirken. AFAD, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini belirtti.
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: "Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz."
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