ABD'de yeni moda: Trump'ın kulak bandajı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin'de düzenlenen Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'ne yaralı kulağına taktığı bandajla katıldı.

Kongreye katılan bazı Trump destekçileri de, Trump’a olan sevgilerini göstermek için kulaklarına bandaj taktı.

Trump destekçileri, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday adayı Trump'ın suikast girişiminden sağ kurtulmasının ardından, onunla dayanışma göstergesi olarak bandaj taktıklarını söyledi.

Destekçileri Trump'a onu ne kadar çok sevdiklerini göstermek amacıyla, kendi kulaklarını bandajlayarak "yeni bir moda akımı" oluşturduklarını ifade etti.

Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 Başkan Adayı olarak onaylanması bekleniyor.