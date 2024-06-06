17 ilde FETÖ operasyonu: 72 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür yapılan "KISKAÇ-19" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, 17 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 günde yapılan "KISKAÇ-19" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
X sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi:
"17 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür yapılan “KISKAÇ-19” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."
FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 6, 2024
1️⃣7️⃣ ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür yapılan “KISKAÇ-19” operasyonlarında 7️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗️
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/7VVLK1STXo
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