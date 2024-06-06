17 ilde FETÖ operasyonu: 72 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, 17 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 günde yapılan "KISKAÇ-19" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

X sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi:

"17 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür yapılan “KISKAÇ-19” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."