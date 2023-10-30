12 ilde Narkogüç Operasyonu: 158 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde düzenlenen operasyonlar kapsamında uyuşturucuyla mücadelede önemli bir yol katedildi.

Hemen her gün çalışmalar gerçekleştirilen güvenlik güçleri, çok sayıda madde ve zehir tacirlerini yakalıyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir operasyonu daha açıkladı.

"12 ilde 158 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Zehir tacirlerine yönelik 12 ilimizde düzenlenen Narkogüç Operasyonunda 158 şüpheli şahıs yakalandı. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz!

"55 şüpheli tutuklandı"

Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere Emniyet ve Jandarma güçleri12 ilde Narkogüç Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3’üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.