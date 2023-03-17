'100. Yılda Türk kadını' fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı!

3 binin üzerinde fotoğrafın katıldığı yarışmada; sağlıktan eğitime, sanattan spora birçok farklı alanda modern ve çağdaş Türkiye'nin mimarı kadınların olduğu fotoğrafların yanı sıra kültürel mirasımızın izlerini taşıyan kadınların yer aldığı kareler de ödüllere damga vurdu.

Yanık: "Fotoğraflar üzerinden toplumsal bellek inşa edildi”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz 100 yılda oluşan görsel hafızada en önemli yeri fotoğrafların tuttuğunu söyledi. Fotoğraflar üzerinden toplumsal bellek inşa edildiğini vurgulayan Bakan Derya Yanık, “Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 1985’den bu yana çok önemli bir bellek inşa ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile birlikte milletimize yeni bir hafıza hediye etmeye çalıştık” dedi.

Bakan Derya Yanık, ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını’ fotoğraf yarışmasının hem fotoğraf sanatının desteklenmesi hem de Türk kadınının sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde başarılarının ortaya konması açısından önemli olduğunu belirterek, “Hem dernek yönetimine hem de katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ödül sahiplerini de tebrik ediyorum” diye konuştu.

420 Fotoğrafçı, 3 Bin 59 Kare Fotoğraf

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile birlikte düzenlediği yarışmaya 420 fotoğrafçı, 3 bin 59 kare fotoğrafla katıldı ve ödülleri verildi.

‘’Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını” fotoğraf yarışması birinciliğini Covid-19 salgını sırasında koronavirüse yakalanan annelerin bebekleriyle ilgilenen hemşire Ece Özcan’ın olduğu kareyle Uğur Yıldırım aldı.

Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takım kaptanı Nisanur Erbil’in portresiyle Selahattin Sönmez’in ikinci olduğu yarışmada, Mehmet Yılmaz ise İzmir Güzelyalı Köprüsü’nde spor yapan kadın fotoğrafıyla üçüncülüğü kazandı.

Kadın polisler karesiyle Ozan Güzelce, dansçı Ela Şahin karesiyle Muzaffer Murat İlhan, Türkiye’nin tek kadın nalbantı Şeyma Kalkan karesiyle Deniz Kalaycı, sanatçı Deniz Sağdıç karesiyle Erdem Şahin, milli voleybolcu Eda Erdem’in sevinç karesiyle Mert Bülent Uçma yarışmada mansiyon alırken; müzisyen Dilan Lutfunsa karesiyle Murat Bakmaz, heykel boyama yapan genç bir kadın karesiyle songül Geyik, öğretmen Melike Taşkın ve halı dokumacılığı yapan Güneş Tunç kareleriyle Ufuk Turpcan ise etkileşim ödüllerinin sahibi oldu.

Deprem nedeniyle tören yapılmayacak

"Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını” fotoğraf yarışması ile ilgili 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle ödül töreni düzenlenmeme kararı alındı. Fotoğraflar daha sonra açıklanacak tarih ve yerlerde sergilenecek.

“100.Yılda Türk Kadını” Fotoğraf Yarışması Jürisi

İletişimin güçlü aracı ve dünyanın ortak dili olan fotoğraf aracılığı ile Cumhuriyetin 100. Yılında Türk kadınının başarılarının ortaya konmasının amaçlandığı yarışmadaki arşiv sergi ve basılı yayınlarla Türkiye’nin farklı kentlerine taşınacak.

Yarışmanın jürisinde ise Depo Photos Genel Yayın Yönetmeni Abdurahman Antakyalı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın Müşaviri Celal Çamur, AFSAD Başkanı Cengiz Oğuz Gümrükcü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Temsilcisi Meral Bayazıt, Gezginfoto Genel Yayın Yönetmeni Nihan Özgen Meleke, TFMD Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel ile Başkent Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölüm Başkanı Şirin Gazialem yer aldı.

Ödül alan kareler

100. Yılda Türk Kadını Birincisi, Uğur YILDIRIM

Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşire Ece Özcan, annesi koronavirüse yakalanan küçük bebeklerle ilgileniyor.

100. Yılda Türk Kadını İkincisi, Selahattin SÖNMEZ

Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takım kaptanı Nisanur Erbil.

100. Yılda Türk Kadını Üçüncüsü, Mehmet YILMAZ

İzmir, Güzelyalı Köprüsü’nde sabah sporu yapan bir kadın.

100. Yılda Türk Kadını Mansiyon, Ahmet Serdar ESER

Antalya'da itfaiye eri kadın alevlerle mücadele ediyor.

100. Yılda Türk Kadını Mansiyon, Ozan GÜZELCE

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da uygulanan sokağa çıkma yasağında Taksim Meydanı’nda güvercinleri besleyen kadın polisler.

100. Yılda Türk Kadını Mansiyon, Muzaffer Murat İLHAN

Denizli Pahoy Dans Kulübü dansçılarından Ela Şahin.

100. Yılda Türk Kadını Mansiyon, Deniz KALAYCI

Türkiye’nin aktif olarak çalışan tek kadın nalbantı Şeyma Kalkan.

100. Yılda Türk Kadını Mansiyon, Erdem ŞAHİN

Sanatçı Deniz Sağdıç, atıkları sanat eserine dönüştürüyor. Sağdıç, İGA İstanbul Havalimanı Atık Sistemlerini ziyareti sırasında meşrubat kutusu atıklarıyla.

100. Yılda Türk Kadını Mansiyon, Mert Bülent UÇMA

Türk Milli Takımı, 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın aldığı bir sayı sonrasında objektife yansıyan sevinci.

100. Yılda Türk Kadını Etkileşim Ödülü, Murat BAKMAZ

Müzisyen Dilan Lutfunsa, İstanbul'un ünlü İstiklal Caddesi’nde sokak müziği yapıyor.

100. Yılda Türk Kadını Etkileşim Ödülü, Songül GEYİK

Tarsus Elif Hatun Konağı’nda, heykel boyama yapan genç bir kadın.

100. Yılda Türk Kadını Etkileşim Ödülü, Ufuk TURPCAN

Öğretmen Melike Taşkın, Hatay’ın Altınözü ilçesi Kılıçtutan Köyü’nde koronavirüs pandemisi nedeniyle açık alanda öğrencilerine eğitim veriyor.

100. Yılda Türk Kadını Etkileşim Ödülü, Ufuk TURPCAN

Güneş Tunç, kadınlar tarafından el dokuma halıcılığın yaşatılmaya çalışıldığı Uşak Belediyesi’ne bağlı ‘Dokur Evi’nde halı dokumacılığı yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

100. Yılda Türk Kadını Sergileme Alanlar

Barış ACARLI

Tolga ADANALI

Adem ALTAN

Ahmet ASLAN

Levent ATEŞ

Engin AYYILDIZ

Murat BAKMAZ

Mürsel Çetin

Kadir ÇİVİCİ

Hilal EMNACAR

Ozan GÜZELCE

Arzu İBRANOĞLU

Mert Gökhan KOÇ

İhsan KORKUT

Levent KULU

İbrahim LALELİ

Sezai ÖZALTIN

Muhammet ÖZEN

Sebahattin ÖZVEREN

Selahattin SÖNMEZ

Murat ŞAKA

Yılmaz TOPÇU

Ayses UNGAN

Gülin YİĞİTER

Ayşe YONGA