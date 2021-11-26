1 Aralık'ta darbe yapılacağı bilgisini aldım!

Dünyanın gözü haftalardır Rusya - Ukrayna sınırında. Bölgeden gelen Haberler ile çatışma ihtimali yeniden konuşulur hale gelirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında ülkede Rusların da dahil olduğu bir darbe girişimi bilgisi aldığını duyurdu.

Zelenskiy, yabancı istihbarat güçlerine değinerek, 'Devletimizin içinde yabancı istihbarat servislerinin çıkardığı zorluklar var. Açıkça söyleyeyim 1-2 Aralık tarihlerinde ülkemizde darbe olacağı bilgisini aldım' dedi.

Zelenskiy, darbe planının kanıtı olarak ses kayıtlarının bulunduğunu da vurgulayarak, 'Sınırlarımızın kontrolü tamamen elimizde ve herhangi bir gerilimin tırmanmasına hazırız' dedi.