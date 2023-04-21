Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 19 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 kişi, Edirne'deki Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. İncelemede yakalananlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.