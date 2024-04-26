Yüksel, ABD’deki üniversite eylemlerini değerlendirdi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, ABD'deki bazı üniversitelerde öğrencilerin başlattığı "Soykırıma dur de" temalı eylemlerin, baskı, tehdit ve hukuk dışı uygulamalarla sonlandırılmaya çalışıldığını belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Filistin'deki katliamlarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini anımsattı.

İsrail'in eylemlerinin, soykırım suçu, insanlığa karşı suç ve savaş suçu niteliğinde olduğunu vurgulayan Yüksel, İsrail'in, uluslararası hukuk ve toplumun her türlü tepki ile uyarılarına rağmen katliamlarını sürdürdüğünü ifade etti.

İnsanlık vicdanı önünde mahkum olan İsrail'e yönelik tepkilerin tüm dünyada hızla yayıldığına işaret eden Yüksel, demokrasi ve ifade özgürlüğü kavramlarını her fırsatta dile getiren, kendilerini insan hakları savunucusu olarak niteleyenlerin sessizliğinin ise "soykırıma ortak olunduğu" anlamını taşıdığını belirtti.

ABD'deki Harvard, Columbia ve Yale başta olmak üzere birçok üniversitede öğrencilerin başlattığı "Soykırıma dur de" temalı eylemlerin, baskı, tehdit ve hukuk dışı uygulamalarla sonlandırılmaya çalışıldığını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Filistin ve Gazze'de işlenen soykırımın durdurulması, ateşkesin sağlanması, kalıcı barışın tesis edilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Savaş ve soykırım suçu işleyen İsrail'e karşı gerek söz gerekse de eylemle tepki veren herkese destek olmaya devam edeceğiz. Direnen Filistin halkıyla beraber olduğumuzu ve İsrail'in hak ettiği cezayla karşılaşması için yapılması gerekenleri her platformda dile getirmeyi sürdüreceğiz."