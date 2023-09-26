Yerlikaya: 35 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, suç örgütünün elebaşı ile beraber 35 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.
Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde düzenlenen operasyonda; tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını işleyen "İnegöl Terkinler" çetesi çökertildi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten açıklama yaparak, "İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, suç örgütünün elebaşı yakalandı" mesajını paylaştı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığının takibi neticesinde tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
6 milyar TL değerinde gayrimenkul
Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 milyar TL değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu.
Operasyon kapsamında 6 milyar lira değerinde gayrimenkule de el konuldu. Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı aralıksız mücadele etmeye kararlıyız" mesajını verdi.
Bakan Yerlikaya'dan mesaj
İçişleri Bakanı Yerlikaya operasyon hakkında, "Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz" dedi.
İNEGÖL TERKİNLER ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ, SUÇ ÖRGÜTÜNÜN— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 26, 2023
ELE BAŞI YAKALANDI❗️
BURSA İNEGÖL MERKEZLİ 4 AYRI İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA TEFECİLİK, YAĞMA, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE İNSAN TİCARETİ SUÇLARINI ÖRGÜTLÜ OLARAK İŞLEYEN 3️⃣5️⃣ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI❗️
6️⃣ MİLYAR TL DEĞERİNDE… pic.twitter.com/kaVO0mCUuL
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