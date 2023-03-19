Yerli otomobil Togg ön siparişte rekor kırdı!

Togg’un satışa çıkardığı ilk model T10X’e kullanıcılar büyük ilgi gösterdi.

14 Mart akşam saatlerinden itibaren ön sipariş süreci açılan T10X için, ilk 24 saatte toplam 22 bin 150 adet başvuru toplandı.

30 saatte yapılan başvuru sayısı ise 29 bin adedi buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından, ''2012 yılından beri Türkiye’de satılan elektrikli otomobil sayısı 12 bin 303, 30 saatte verilen Togg T10X ön siparişi 29 bin'' paylaşımı yaptı.