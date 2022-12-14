Yabancı VAR hakemi konusu olumlu sonuçlanmadı!

TFF Başkanı Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu tarafından Antalya'da düzenlenen Kış Semineri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Antalya'da iki gündür aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel felaketiyle karşı karşıya kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Büyükekşi, hakemlerin ilk bölümdeki performansı, eğitim programları ile ikinci bölümde hayata geçirecekleri uygulamaları anlattı.

Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümde birkaç hata olsa da hakemlerin genel olarak başarılı bir performans gösterdiğini belirtti.

Hakem seminerini çok önemsediklerini aktaran TFF Başkanı, "Hakemlerimiz burada gerek hakem danışmanımız Hugh Dallas gerekse VAR danışmanımız Pawel Gil'den çok önemli eğitimler alıyor. Dün Süper Lig hakemlerimiz koşularını yaptı. Hepsi de başarıyla bu koşuları tamamladı. Önümüzdeki günlerde de bu testleri şeffaf olarak TFF'nin internet sitesine yükleyeceğiz. İsteyen herkes hakemlerin koşularını izleyebilir." diye konuştu.

Büyükekşi, Süper Lig'de 15. haftanın hakem atamalarını kulüp başkanlarının önünde algoritma ile yapacaklarını belirterek, "Hakemlikle ilgili iki konumuz var. Bunlardan bir tanesi özellikle sahada görev yapan hakemlerimiz. Genelde başarılı bir performans gösterdiler. Ancak bazı maçlarda da hatalar yaşandı. Eğitim ve tecrübe çok önemli. Hakem atamalarını bu zamana kadar bir algoritma sistemiyle yaptık. 21 Aralık'ta tüm Süper Lig kulüp başkanlarımız gelecek ve onlarla maçların hakem atamasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Hakemlerimizi mükemmel hale getirmeyi hedefliyoruz"

Mehmet Büyükekşi, hakemlerin eğitimi için akademi kuracaklarını vurgulayarak, "Hakemlerimizi eğiterek mükemmel hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Cerrahpaşa Üniversitesi ile bir protokol imzalayacaklarını ve TFF çatısı altında akademi kuracaklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"UEFA standartlarındaki eğitimleri tüm hakemlere uygulamayı planlıyoruz. Özellikle hakemlerimize maç hazırlığı, oyuncu yönetimi, oyunun kontrolü, taktiksel farkındalık ve fiziksel çalışma konularında eğitimler vermeyi planlıyoruz. Nasıl yurt dışından gelen hakem hocaları varsa yurt içinden hocalar ders verecek. Hakemlerin gelişmesine katkıda bulunacak. Hakemlerimizin bu eğitimlerden sonra antrenman ve performanslarının kontrol edilmesi gerek. Süper Lig ve TFF 1. Lig hakemlerinin kollarındaki saat aracılığıyla her günkü çalışmaları kontrol edilecek. Her açıdan bir yandan eğitim, diğer yandan ölçme ve değerlendirme olacak. Böylelikle sadece hakemden şikayet etme yerine orta ve uzun vadede hakemlerimizi eğiterek mükemmel hale getirmeyi hedefliyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.