X'e soruşturma açıldı: Kullanımı yasaklanabilir!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını söylüyor.

Bu tür içeriklerin uyarılara rağmen kaldırılmadığını belirten AB, içeriklerin kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre vermişti.

AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamında, bazı şiddet veya terör barındıran içeriklerin kaldırılması gerektiğini, ilgili makamların uyarılarına rağmen bunların kaldırılmadığını gördüklerini aktardı.

X'e resmen soruşturma açıldı

Avrupa Birliği, Dijital Piyasalar Yasası kapsamında X'e resmen soruşturma başlattı. Bu soruşturma, Elon Musk'ın şirketini ciddi şekilde zorlayabilir.

Avrupa Birliği tarafından yapılan resmî açıklamaya göre X, en geç 18 Ekim'e kadar "kriz müdahale protokolünün devreye alınması ve işleyişine ilişkin" bilgiler sağlamak zorunda.

Soruşturma kapsamındaki diğer açıklamalar ise 31 Ekim'e kadar yapılabilecek.

X, AB'de yasaklanabilir

Eğer X, sosyal medyada dolaşan videolar ve haberlerle etkili bir biçimde mücadele etmezse büyük yaptırımlara maruz kalacak.

Bu yaptırımlar arasında gelirin yüzde 6'sına kadar para cezası ve hatta AB ülkelerinde platformun tamamen yasaklanması da bulunuyor.