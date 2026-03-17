Galatasaray, Liverpool deplasmanında çeyrek final peşinde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında yarın İngiltere’nin güçlü temsilcisi Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Anfield Stadı’nda Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak olan müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu mücadele, TRT 1 üzerinden naklen yayımlanacak.

Çeyrek final senaryoları ve tur ihtimalleri

İlk maçtan 1-0’lık skor avantajıyla dönen sarı-kırmızılı ekibe, adını çeyrek finale yazdırması için her türlü beraberlik yeterli olacak. Müsabakanın Liverpool lehine tek farklı galibiyetle sonuçlanması durumunda maç uzatmalara gidecek; iki ve üzeri farkla mağlubiyet halinde ise Galatasaray turnuvaya veda edecek.

Sarı-kırmızılılarda savunmanın kilit ismi Davinson Sanchez, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Öte yandan 7 golle takımını sırtlayan Victor Osimhen, bir gol daha atması durumunda Burak Yılmaz'ın bir sezonda bir Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.



