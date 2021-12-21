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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, Türk Hava Yolları: 3-Dukla: 0

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Türk Hava Yolları, Çekya'nın Dukla takımını 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Mykhaylo Medvic (Ukrayna), Roy Bensimon (İsrail)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Dixon, Carlini (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Mehtap Öztunalı, İrem Çor)

Dukla: Skrypak, Kojdova, Kohoutova, Kvapilova, Nova, Necasova (Kolarova, Blazkova, Sotkovska, Sulcova, Bartosova)

Setler: 25-18, 25-15, 25-22

Süre: 72 dakika (22, 24, 26)

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