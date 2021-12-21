Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, Türk Hava Yolları: 3-Dukla: 0
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Türk Hava Yolları, Çekya'nın Dukla takımını 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Mykhaylo Medvic (Ukrayna), Roy Bensimon (İsrail)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Dixon, Carlini (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Mehtap Öztunalı, İrem Çor)
Dukla: Skrypak, Kojdova, Kohoutova, Kvapilova, Nova, Necasova (Kolarova, Blazkova, Sotkovska, Sulcova, Bartosova)
Setler: 25-18, 25-15, 25-22
Süre: 72 dakika (22, 24, 26)
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