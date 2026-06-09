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AjansHaber Videolar Gündem İzmir’de bıçaklanan 15 yaşındaki Erdem’in son anları kamerada: Yaralı halde kafeye sığındı

İzmir’de bıçaklanan 15 yaşındaki Erdem’in son anları kamerada: Yaralı halde kafeye sığındı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Erdem Demir’in, olayın ardından kanlar içinde bir kafeye sığındığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Nöbetçi Editör
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Olay, 7 Haziran’da Karşıyaka Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 18 yaşındaki C.C.’nin, yanında bulunan kesici aletle Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir’i ağır yaraladığı öne sürüldü. Olay sırasında 19 yaşındaki D.K.’nin de kavgaya karıştığı belirtildi.

Yaralı halde kafeye sığındı

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, aldığı bıçak darbesi sonrası ağır yaralanan Erdem Demir’in karnını tutarak bir kafeye koştuğu görüldü. Görüntülerde, Demir’in peşinden gelen şüpheli C.C.’nin ise kafe önündeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldığı yer aldı.

Kayıtlara ayrıca, Erdem’in arkadaşlarının panik içinde kafeye gelmesi ve içeride bulunan müşterilerin yaşadığı korku dolu anlar da yansıdı.

Hastanede yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Erdem Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

2 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen C.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


 

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