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AjansHaber Videolar Gündem Antalya’da vatandaşın dikkati olası orman yangınını önledi  

Antalya’da vatandaşın dikkati olası orman yangınını önledi  

Alanya’da yol kenarında başlayan yangını fark eden bir vatandaş, aracındaki yangın tüpüyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Çevredekilerin de desteğiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde ailesiyle seyahat eden bir vatandaşın zamanında müdahalesi, olası bir orman yangınının önüne geçti.

Karaman’ın Ermenek ilçesinden Alanya’ya giden esnaf Hilmi İlhan, yol kenarındaki otluk alanda yükselen alevleri fark edince aracını durdurarak geri döndü. Çocuklarıyla birlikte aracındaki yangın tüpünü alan İlhan, yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın tüpünün yetersiz kalması üzerine yakındaki sağlık ocağından temin edilen yangın tüpüyle söndürme çalışmalarına devam edildi. İlhan’ın yoldan geçen araçlardan yangın tüpü istemesine rağmen birçok araçta yangın tüpü bulunmadı.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yapılan müdahale sayesinde alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirirken, vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.


 

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