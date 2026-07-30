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AjansHaber Gündem Ahbap Derneği soruşturmasında 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Ahbap Derneği soruşturmasında 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Ahbap Derneği soruşturmasında 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi
KAYNAK: (AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz şekilde kullanıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklama, 6’sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin Hüseyin Başaran, Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat ve Muhammed Ali Yılmaz olduğu öğrenildi. Adli kontrol talep edilen şüphelilerin ise Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Recep Demir ve Ayhan Demir olduğu belirtildi.

Sevk yazısında taşınmaz devirleri ve bağış harcamalarına dikkat çekildi

Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların harcamalarının araştırıldığı, mal ve hizmet alımı kapsamında sözleşme yapılan şirketlerin faaliyetlerinin incelendiği ifade edildi.

Yazıda ayrıca, şüpheli Haluk Levent’in edindiği taşınmaz devirlerinin de soruşturma kapsamında araştırıldığı, taşınmazların üçüncü kişilere devrine ilişkin işlemlerin ve satış bedellerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının incelendiği kaydedildi.

Savcılık, şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller ile tutuklama nedenlerinin bulunduğunu belirterek tutuklanmalarını talep etti.

Hüseyin Başaran’ın ifadesi dosyaya girdi

Şüpheli Hüseyin Başaran savcılık ifadesinde, Haluk Levent’in kendisine ABD’deki bir iş insanına tekne satışı ve komisyon alınmasına ilişkin teklif sunduğunu öne sürdü.

Başaran ayrıca, Haluk Levent’in kendisi için bir jet satın almak istediğini söylediğini belirterek, satışın gerçekleşmediğini ve yalnızca bir protokole imza attığını ifade etti.

Soruşturmada dört ana başlık

Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında;

  • Konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler,
  • Yeliz Kaya’ya devredilen taşınmazlar,
  • Dernek çeklerinin dolaşımı ve tahsil süreçleri,
  • Haluk Levent ile bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ve ticari ilişkiler başlıklarında inceleme yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında 27 Temmuz’da düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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