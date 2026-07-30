Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

Avn’ın makam aracını, Külliye önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’ı Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı.

Tören alanında yerlerini alan iki lider için bando tarafından Türkiye ve Lübnan’ın milli marşları çalındı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler yer alırken, 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. Ardından iki lider, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avn, merdivenlerde Türk ve Lübnan bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdikten sonra ikili görüşmeye geçti.

İki liderin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Resmi törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, TBMM Türkiye-Lübnan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Sait Yaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da hazır bulundu.