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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki işgali, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğinin süreceğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye’de bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

“İsrail’in Lübnan işgalini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık”

Görüşmede İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki işgali ile bölgesel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin Lübnan’ın egemenliğine verdiği desteği yineleyerek şunları söyledi:

“Bugün Sayın Avn ile Lübnan’ın güneyinde süren İsrail işgalini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Dost ve kardeş Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürüyoruz. Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin çatışma alanı olarak en fazla zarar gören bir ülke. Ortadoğu’da hedeflediğimiz barış, istikrar ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.”

“Lübnan’ın kurumsal kapasitesine desteğimizi sürdüreceğiz”

Türkiye’nin Lübnan’ın yeniden güçlenmesine yönelik desteğinin devam edeceğini ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sayın Avn’ın girişimlerini takip ediyoruz. Ne tür katkılarda bulunabileceğimizi de değerlendirdik. Lübnan’ın kurumsal kapasitesinin arttırması için desteklerini sürdüreceğiz. Lübnan’a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı sürdüreceğiz. Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun sürmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz.”

“UNIFIL’in görevini sürdürmesi önemli”

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) bölgedeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin güvenliğe katkı sağlayacak girişimlerde yer almaya hazır olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Lübnan’ın güneyinde konuşlu BM gücü UNIFIL’in görev süresinin tamamlanması önemli. Bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlanacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek. Cumhurbaşkanı Sayın Avn’a ziyareti için tekrar teşekkür ediyorum.”

Avn: “Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli”

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek başladı. Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Avn, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir. Lübnan’daki istikrar sadece Lübnan’ı ilgilendirmemektedir. Bu ziyaretim Türkiye-Lübnan ilişkileri için çok önemli. Son olarak Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı’na Lübnan’ın yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Lübnan ordusuna karşı Türkiye’nin desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. UNIFIL içerisinde Türkiye’nin rolü çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı beni sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Türkiye-Lübnan dostluğu yaşasın.”

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