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AjansHaber Gündem Bakan Uraloğlu’ndan Kalkınma Yolu’ndaki “imza krizi” iddialarına yanıt: "Teknik bir detaydı"

Bakan Uraloğlu’ndan Kalkınma Yolu’ndaki “imza krizi” iddialarına yanıt: "Teknik bir detaydı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi kapsamında imzalanan mutabakat zaptı sırasında yaşanan kısa süreli gecikmenin teknik bir düzenlemeden kaynaklandığını belirterek, “Görüş farklılığı yoktu. Sadece teknik bir ayrıntının düzeltilmesi gerekti.” dedi.

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Bakan Uraloğlu’ndan Kalkınma Yolu’ndaki “imza krizi” iddialarına yanıt: "Teknik bir detaydı"
KAYNAK: (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kalkınma Yolu ile Bağlantılı Mutabakat Zaptının imza töreninde yaşanan kısa süreli duraksamaya ilişkin kamuoyunda ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Uraloğlu, gecikmenin herhangi bir görüş ayrılığından değil, teknik bir düzenlemeden kaynaklandığını söyledi.

Kalkınma Yolu için yoğun diplomasi yürütüldü

Projenin uzun yıllara dayanan hazırlık sürecinin ardından önemli bir aşamaya ulaştığını belirten Uraloğlu, Irak’ta hükümetin kurulmasının ardından temasların hız kazandığını ifade etti.

Süreç öncesinde Irak’a ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Kalkınma Yolu’nda uzun yılların emeğini çok net bir imzayla hayata geçirdik. Irak’ta bir seçim olmuştu, hükümetin kurulması zaman aldı. Irak Başbakanı’nın ayın 28’inde ülkemize bir ziyareti kesinleşti. Bu ziyaret öncesinde de biz yapacaklarımızı daha net görüşmek için Irak’a ziyarette bulunduk.”

Sınır kapısı ve finansman modeli üzerinde uzlaşı sağlandı

Iraklı yetkililerle yapılan görüşmelerde projenin iki kritik başlığında mutabakata varıldığını belirten Uraloğlu, sınır kapısının yeri ile finansman modelinin netleştirildiğini söyledi:

“Oradaki Ulaştırma Bakanı ve İletişim Bakanı’yla gerekli değerlendirmeleri yaptık, sonrasında Sayın Başbakanı ziyaret ettik. İki konuda mutabık kalmıştık. Bir tanesi sınır kapısının nerede olacağı, ikincisi de projenin finansmanının nereden sağlanacağı konusunda mutabık kalmıştık.”

Projenin finansman modeline ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, “Petrol karşılığında Kalkınma Yolu’nun Türk müteahhitler tarafından yapılması konusunda mutabık kaldık.” dedi.

“İmza törenine dakikalar kala teknik bir ayrıntı düzeltildi”

İmza töreninde yaşanan kısa süreli gecikmenin teknik bir düzenlemeden kaynaklandığını vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“İmza törenine dakikalar kala tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Muhatabımız Ulaştırma Bakanı da açıklama yaptı. ‘Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım’ şeklinde bir önerileri oldu, biz de makul karşıladık.”

“İki ülkenin de iradesi netti”

Kamuoyunda oluşan “imzadan vazgeçildi” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Uraloğlu, iki ülkenin de projeye ilişkin kararlılığının tam olduğunu ifade etti:

“Görüş farklılığının olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Kamuoyunda ‘imzadan vaz mı geçti’ gibi soru işareti oldu ama dediğim gibi anlık bir hatanın düzeltilmesi oldu. Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı ve bunda bir şüphe oluşmadı. İmzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk.” dedi.

#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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